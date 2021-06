Impfplan nicht realisierbar: Kanzler war beim Impfen zu optimistisch

Regierung bleibt positiv

Kurz und Mückstein sahen den Impffortschritt dennoch weiter gut auf Kurs. Einerseits sei die Impfbereitschaft angestiegen: Lag sie im letzten Jahr noch bei knapp über 30 Prozent, ist sie mittlerweile auf über 70 Prozent gestiegen. Gegenüber den Planungen im April bedeutet das, dass über 500.000 Menschen mehr geimpft werden, als noch vor wenigen Wochen angenommen.

Andererseits wurde nun der erste Impfstoff auch für 12- bis 16-Jährige zugelassen. „Das bedeutet, dass wir den Impfplan jetzt adaptieren werden“, sagte Mückstein und stellte eine Impfung der 12- bis 16-Jährigen ab Juli und jedenfalls vor Schulbeginn in Aussicht.

Kurz stellte klar: Die Öffnungsschritte am 10. Juni seien nicht in Gefahr. Außerdem meint der Kanzler: „Für die im Juli zusätzlich zu Impfenden ist ausreichend Impfstoff vorhanden. Jeder der will, wird also eine Impfung erhalten.“ Ob sich das bewahrheitet, liegt nicht zuletzt an den Ländern.

Ein KURIER-Rundruf in den Bundesländern zeigt, dass die Lage jedenfalls durchwachsen ist.