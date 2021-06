Impfkampagne stockt: "Der nächste Wortbruch des Kanzlers"

Der Kanzler übt sich dennoch in Zuversicht: "Derzeit sind in Österreich bereits zwei Drittel all jener, die sich impfen lassen wollen, einmal geimpft“, so Kurz via Aussendung.

Mit derzeit rund 3,7 Millionen Geimpften seien bereits mehr als zwei Drittel der Impfwilligen über 16-jährigen mit einer ersten Impfung versorgt. "Der laufende Impffortschritt sorgt auch dafür, dass sich die Corona-Lage zunehmend verbessert und wir derzeit so niedrige Ansteckungszahlen wie zuletzt Anfang September haben. Das gibt Grund zur Zuversicht.“

Kucher: "Der nächste Wortbruch des Bundeskanzlers"

Der Gesundheitssprecher der SPÖ, Philip Kucher, kritisiert in einer Aussendung den "Wortbruch" des Kanzlers. "Wir alle haben inzwischen genug von der Dauerinszenierung des Bundeskanzlers auf Kosten von hunderttausenden Menschen. Er soll sich endlich auf seine Arbeit konzentrieren“, so Kucher.