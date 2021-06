Kroatien: Das verlängerte Wochenende am Meer ist gerettet

Nach einem Mittagessen mit ihrer Amtskollegin Elisabeth Köstinger in Wien zeigte sich Kroatiens Tourismusministerin Nikolina Brnjac erleichtert. Kritik an der österreichischen Regierung will ihr im KURIER-Interview nicht über die Lippen kommen.

KURIER: Was können Sie mitnehmen nach Zagreb?

Nikolina Brnjac: Kollegin Köstinger hat zugesagt, dass die Quarantäne für Rückreisende aus Kroatien bereits ab Mitternacht nicht mehr gilt.