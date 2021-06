Immer mehr Flüchtlinge werden auf Autobahnen ausgesetzt

APA8166644 - 08062012 - WIEN - ÖSTEREICH: Eine Kollision zweier Sattelschlepper auf der Ostautobahn (A4) in Niederösterreich in Richtung Ungarn hat Freitag, 08. Juni 2012 einen Schwerverletzten gefordert und zu einer Sperre geführt. Ein Stau war die Folge, der auch die beginnende Zufahrt zum Nova-Rock-Festival in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) beeinträchtigte. Das Festival dauert von heute, Freitag, bis Sonntag. Im Bild: Der Stau auf der A4 in Höhe Schwechat APA-FOTO: HERBERT P. OCZERET

© Bild: APA/HERBERT P. OCZERET