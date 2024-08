Hitze kommt zurück: Kein Ende des Sommers in Sicht

Heute wird es schon wieder wärmer , wobei es bei 26 bis 29 Grad wie schon so oft in diesem Sommer im Westen etwas kühler ist.

"Am Donnerstag wird es dann in ganz Österreich heiß, mit über 30 Grad", sagt Alexander Orlik von der GeoSphere Austria (ehemals ZAMG). Es werden also weitere Hitzetage in der Bilanz des Sommers 2024 dazukommen. In Wien wurden bisher 33 gezählt. Ein Rekord scheint außer Sicht.

Die meisten Hitzetage

Der stammt in der Bundeshauptstadt aus dem Jahr 2015 (42 Tage.) Im selben Jahr erlebten etwa auch Linz (42) und Eisenstadt (40) so viele Tage mit 30 Grad und mehr wie nie zuvor. In Landeshauptstädten wie Innsbruck, das mit 46 Hitzetagen den Rekord unter den Landeshauptstädten hält, sowie Klagenfurt (40) und Graz (41), gab es 2003 die meisten Hitzetage.