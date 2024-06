Nachdem die vergangenen Wochen von sowohl nationalen als auch internationalen Naturkatastrophen (Erdrutsche, Überschwemmungen) geprägt waren, könnte es in Österreich im Sommer zu einer (zumindest kurzzeitigen) Hitzewelle kommen. Schon jetzt leidet Indien unter einer Rekordhitze – und auch Italien sieht sich ab morgen Mittwoch, 19. Juni, mit sehr hohen Temperaturen konfrontiert: bis zu 40 Grad werden in einzelnen Teilen des Landes erwartet. Einher gehen damit, so berichtet das Wetterportal ilmeteo.it, Tropennächte: die Lufttemperatur fällt in der Nacht nicht unter 20 Grad.