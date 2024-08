Klimawandel: Städte rüsten sich gegen die Hitze

Das hat gerade eine vergangene Woche vom Barcelona Institute for Global Health veröffentliche Studie gezeigt. Demnach gab es im Vorjahr in Europa über 47.000 Hitzetote . Das war nach 2022 der höchste Wert, seit solche Berechnungen 2015 gestartet wurden.

Eine ältere Dame lädt auf einer Asphaltwüste, wie es sie in Österreich vor Supermärkten hundertfach gibt, die Wochenendeinkäufe in den Kofferraum ihres Autos und ächzt: „ Diese Hitze . Aber daran werden wir uns wohl gewöhnen müssen.“ Gewöhnen wird schwierig. Denn die im Zuge der Erderwärmung stetig steigenden Temperaturen können tödlich sein, wenn sie die Belastungsgrenzen des Körpers überschreiten.

Das Expertenteam hat aber auch modelliert, wie die Entwicklung ohne bereits erfolgte Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen wäre. Die hitzebedingte Sterblichkeit wäre demnach um 80 Prozent höher ausgefallen, so die Schätzung. Und in der besonders gefährdeten Altersgruppe der über 80-Jährigen hätten doppelt so viele Menschen den Tod gefunden.

Umdenken findet statt

Sich einfach an die Hitze zu gewöhnen wird schwierig. Aber sich so gut als möglich mit verschiedenen Maßnahmen – und das ist, die gute Nachricht – anzupassen, rettet Leben und macht es auch für weniger gefährdete Menschen erträglicher. In Städten, die sich besonders stark aufheizen und gleichzeitig eine große Zahl an Menschen beheimaten, ist die Notwendigkeit des Umdenkens inzwischen ins politische Verständnis eingesickert. Über die Parteigrenzen hinweg.