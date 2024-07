Hohe Temperaturen am Arbeitsplatz: Gibt es ein Recht auf "hitzefrei"?

Wenn der Betrieb die Schlechtwetterregelung in Anspruch nimmt, erhalten die Bauarbeiter eine Schlechtwetterentschädigung in der Höhe von 60 Prozent vom Lohn für die ausfallende Arbeitszeit. Man spricht hier von so genannten Schlechtwetterstunden. Die Auszahlung erfolgt durch den Betrieb im Rahmen der Lohnverrechnung. Der Betrieb reicht die Rückerstattung der bezahlten Schlechtwetterentschädigung bei der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse ein. Zu beachten ist, dass die Schlechtwetterentschädigung nicht zeitlich grenzenlos möglich ist, sondern es für die Sommerperiode (Mai-Oktober) und für die Winterperiode (November-April) jeweils ein Höchstkontingent an Schlechtwetterstunden gibt.

Wie warm darf es am Arbeitsplatz sein?

Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die Lufttemperatur in Arbeitsräumen innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs bleibt, führt Kronberger aus: