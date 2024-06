AK und ÖGB fordern besseren Arbeitnehmerschutz

Die Studie der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (Forba) hält fest, dass die Einführung des ASchG ein Meilenstein war, weil die Arbeitgeber erstmals gesetzlich verpflichtet wurden, sich aktiv um die Sicherheit und Gesundheit ihrer Beschäftigten zu kümmern. Dennoch bestünden regulatorische und institutionelle Mängel. So fehlten etwa seit den 1990er-Jahren geplante und notwendige Verordnungen zu den Themen Hitze und Belastungen am Arbeitsplatz.

Eine Befragung von rund 2.000 Betriebsratsvorsitzenden ergab, dass viele Arbeitgeber mit der Umsetzung des ASchG im Rückstand sind. Demnach wird in 30 Prozent der Betriebe die Arbeit (eher) nicht so gestaltet, dass sie sicher und gesund bis zur Pension ausgeübt werden kann. In knapp 30 Prozent der Betriebe finden keine regelmäßigen Evaluierungen der physischen und psychischen Belastungen statt. In mehr als drei Viertel der Betriebe, die Homeoffice ermöglichen, finde keine Beurteilung der Homeoffice-Arbeitsplätze statt.

Fast die Hälfte der Befragten, deren Betrieb von Hitze betroffen ist, gibt an, dass der Arbeitgeber (eher) keine Maßnahmen zum Schutz vor Hitze ergreift. Gegen die Entgrenzung der Arbeit, die Informationsflut und die ständige Erreichbarkeit ergreifen die Arbeitgeber bei zwei Dritteln der Befragten zu wenig Maßnahmen, um diese Risiken zu reduzieren. In Betrieben, in denen zunehmende psychische oder physische Gewalt am Arbeitsplatz ein Thema ist, tun etwa die Hälfte der Arbeitgeber zu wenig dagegen.