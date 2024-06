Klage gegen Amazon Prime: Wie Kunden jetzt Geld zurückbekommen

Die AK befand die entsprechende Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen als rechtswidrig und klagte dagegen, woraufhin sich die beiden Parteien nun "nach langen Vergleichsverhandlungen" einigten, wie die Interessensvertretung am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte.

"Transparenz, ein gutes Einkaufserlebnis und das Vertrauen unserer Kunden liegen uns sehr am Herzen. Wir haben Prime-Mitglieder in Österreich über die Preisanpassung unserer Prime-Gebühren transparent informiert. Zugleich haben wir während der Verhandlungen eng mit der AK zusammengearbeitet, um eine Einigung zu erzielen und betroffenen Prime-Mitgliedern in Österreich eine Teil-Rückerstattung der Mitgliedsgebühr anbieten zu können", hieß es von Amazon in einer Stellungnahme.