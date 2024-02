Konsumentschützer ziehen gegen Amazon Prime wegen Werbung in Videos vor Gericht

"Ab dem 5. Februar werden Titel bei Prime Video in begrenztem Umfang Werbung enthalten", mit diesen Worten informierte Amazon Anfang Jänner Prime-Mitglieder in Österreich und Deutschland darüber, dass es für sie mit dem werbefreien Streaming von Filmen und Serien bald vorbei sein wird. In den USA wurde dieser Schritt bereits zuvor gesetzt.

Wer keine Werbung sehen wolle, könne sich aber für eine werbefreie Option für knapp 3 Euro anmelden, hieß es weiter. Die sind zusätzlich zu den rund 9 Euro im Monat oder knapp 90 Euro pro Jahr für das Prime-Abo zu bezahlen.

Der deutsche Verbrauchzentrale Bundesverband (vzbv) hält das für rechtswidrig. Weil Amazon seine Kunden nur informierte, aber keine Zustimmung dafür einholte, wollen die Verbraucherschützer jetzt vor Gericht ziehen.

