DAZN gerät wegen teurer Abos vor Wiener Gericht unter Druck

Kein Streaming im vollen Bus

Die angefochtene Preisanpassungsklausel hätte es DAZN etwa ermöglicht, den Preis für das Abo an „veränderte Marktbedingungen anzupassen“. Das Gericht urteilt, dass diese Klausel eine unbeschränkte Preiserhöhung vorsehe, ohne aber nachvollziehbare Eckdaten und/oder Beschränkungen für die Preiserhöhungen anzugeben.

Eine weitere Klausel sieht vor, dass das Schweigen der Konsumenten im Falle von bestimmten Preiserhöhungen als Zustimmung gelten solle. Das ist deutsche Rechtslage, verletzt aber das heimische Konsumentenschutzgesetz (KSchG). Dieses besagt, dass Unternehmen Konsumenten auch zu Beginn der vorgesehenen Frist noch einmal extra auf die Bedeutung des Schweigens hinweisen müssen (österreichische Rechtslage).

DAZN wollte außerdem bestimmen, dass Kunden nicht an Orten streamen, an denen der Dienst von Teilen der Öffentlichkeit mitgeschaut werden kann. Das würde bedeuten, dass man das DAZN-Streaming weder in gut besuchten Zügen oder Bussen noch in überfüllten U-Bahnen nutzen dürfte. Der VKI gab die Entscheidung am Donnerstag bekannt.

Sämtliche 15 angefochtenen Klauseln wurden vom Wiener Handelsgericht für unzulässig erklärt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

