Sky und DAZN spielen Champions League in Österreich

Gute Nachricht für alle Fußballfans in Österreich. In den kommenden drei Saisonen wird die UEFA Champions League nicht wie ursprunglich geglaubt nur auf Sky, sondern auch auf DAZN komplett zu sehen sein.



Der Streamingdienst hat per Sublizenzierung alle 138 Spiele der Königsklasse pro Jahr erworben, teilte DAZN mit. Zusätzlich zeigt man alle Spiele der deutschen Bundesliga am Freitag und Sonntag livae und exklusiv. Dazu gibt es bei DAZN künftig auch ein Jahresabo um 149,99 Euro.

Sky sicherte sich indes zur Champions League auch noch die Europa League und die neue UEFA Europa Conference League komplett und kann so 252 von 282 Live-Spielen exklusiv zeigen.

Neben dem umfassenden Angebot im Abo-TV werden via skysportaustria.at und den Sky Social-Media-Kanälen Spielzusammenfassungen und - szenen der drei UEFA Klub-Wettbewerbe zu sehen sein.