Der Mann, der den Fußball gekauft hat

Blavatnik wuchs in Odessa auf und studierte an der Uni für Eisenbahntechnik in Moskau. 1978, mit 21 Jahren, durfte er die UdSSR verlassen, was damals Menschen jüdischen Glaubens gestattet wurde. Er emigrierte in die USA, 40 Jahre später wird sein Privatvermögen auf 18 Milliarden Euro geschätzt. Die Basis dafür legte er nach dem Zerfall der Sowjetunion mit seinem Einstieg auf dem russischen Aluminium- und dem kasachischen Kohlemarkt. Später kamen Milliarden aus einem Öl-Deal mit Putins Oligarchenfreunden Fridman und Vekselberg dazu.

Warum lässt sich die UEFA mit einem Mann ein, der sein Geld in einem Schattenreich gemacht hat? Warum nicht. Immerhin hat die Queen letztes Jahr Blavatnik zum Ritter geschlagen. Der hat nun auch einen britischen Pass, wohnt in New York und London. Die Uni Oxford gründete nach seiner Spende die „Blavatnik School of Governement“.