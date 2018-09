Champions League: Der Weg durch den TV-Dschungel

Mit dem Beginn der Gruppenphase müssen sich viele Fußball-Interessierte umstellen: Nach vielen Jahren gibt es keine Europacup-Spiele mehr live im ORF. Die Champions League ist komplett aus dem Free-TV verschwunden – der Spaß wird also teurer.

Ein TV-Überblick:

Der ORF hat mit Saisonbeginn nicht nur die Rechte für ein Sonntagsspiel in der österreichischen Bundesliga, sondern auch jene an der Champions League verloren. Zu teuer, hieß es auf dem Küniglberg. Auch in Deutschland wird es für die öffentlich-rechtlichen Anstalten schwerer, das ZDF ging leer aus. Wo läuft die Eliteliga künftig? Kunden von Sky können das Topspiel des Abends (aufgrund des „Erstwahlrechts“) live und exklusiv auf Sky Sport Austria in HD-Qualität sehen. Am Dienstag Liverpool – Paris St. Germain, am Mittwoch Real Madrid – AS Roma (Ankick jeweils 21 Uhr). Insgesamt gibt es diese Saison 31 Live-Spiele in voller Länge. Wer alle Partien beim Pay-TV-Sender sehen will, kann weiterhin die gewohnte Sky-Konferenz live verfolgen.

Groß eingestiegen ist DAZN. Der ebenfalls kostenpflichtige Streamingdienst teilt mit Sky die Rechte, nach dem Motto: DAZN zeigt alle Livespiele, die bei Sky nur in der Konferenz laufen – bis Saisonende sind das 101 Einzelspiele. Die beiden Halbfinale und das Endspiel übertragen beide Anbieter live in voller Länge.