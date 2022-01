DAZN: Drastische Preiserhöhung für Neukunden

Der Expansionskurs des Internetanbieters DAZN kommt die Sportfans teuer zu stehen. Der Sport-Streaminganbieter erhöht erneut die Preise - dieses Mal allerdings sehr viel drastischer als zu Saisonbeginn. Die Kosten für ein Monatsabonnement verdoppeln sich ab dem 1. Februar für neue Kunden auf 29,99 statt 14,99 Euro, der günstigste Vertrag für ein Jahr kostet 274,99 statt 149,99 Euro. Dieser Anstieg gilt für neue Abonnenten und jene, "die ihre beendete Mitgliedschaft reaktivieren".

Bestehende Abonnenten zahlen zunächst noch bis 31. Juli den aktuellen Preis, so DAZN am Dienstag. Wie viel sie anschließend bezahlen müssen, sei noch nicht geklärt, hieß es.

DAZN hatte zuletzt massiv in Rechte investiert und Konkurrenten beim Wettbieten um die Medien-Angebote der Deutschen Fußball Liga und der UEFA ausgestochen. Der Streaminganbieter darf seit Beginn der Saison die Partien der Fußball-Bundesliga am Freitagabend und am Sonntagnachmittag live zeigen. Zu sehen sind auch noch Spiele der italienischen Serie A, der spanischen La Liga sowie Spiele der NFL.