Verhandlungen zum Chemie-KV: Abschluss oder Warnstreiks

Die sechste Verhandlungsrunde für einen neuen Kollektivvertrag (KV) in der Chemischen Industrie muss heute, Donnerstag, einen Abschluss bringen, ansonsten dürfte es schon in den kommenden Woche die ersten Warnstreiks geben. Die Verhandlungen begannen um 11 Uhr und könnten bis in die Abendstunden dauern, hieß es am Donnerstag bei der Gewerkschaft GPA. Die Chancen für einen Abschluss, der für 50.000 Beschäftigte in der Branche gilt, wurden mit "50:50" angegeben.