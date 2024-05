Recht auf "Hitzefrei"? Kocher und die Sozialpartner suchen nach Lösungen

Die Zahl der Hitzetage in Österreich, also Tage mit mehr als 30 Grad Celsius, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten vervielfacht. Aktuell noch statistische Extremwerte, wie 40 Hitzetage pro Jahr, werden laut Klimaforschern ohne Maßnahmen zum Normalfall. Die durchschnittliche Zahl der Hitzetage nimmt stetig zu, soll sich bis 2050 verdoppeln. Wie wirkt sich das auf den Arbeitsalltag aus?