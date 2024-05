Hitze: Notfallplan in Linz, aber kein politisches Umdenken

So seien in Linz im vorigen Jahr 35 Hitzetage gemessen worden. Früher waren das fünf bis sechs pro Jahr. An einem Messpunkt in der Innenstadt wurden im Vorjahr 19 Tropennächte (Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt) gemessen – in grüneren Bereichen der Stadt, wie in Auhof, nur fünf.

Denn für Klaus Luger ist klar: "Priorität hat jetzt das Bad in Ebelsberg." Die Badebucht an der Donau samt Entsiegelung könne finanziell nicht gleichzeitig gestemmt werden und müsse ein paar Jahre warten.

Was Schobesberger wiederum so nicht stehen lassen kann und will. Was den Grüngürtel in Auhof betrifft, ist sie in Sachen Klimaschutz und Klimawandelanpassung überzeugt: "Durch jeden Eingriff wird in dem Bereich und in der Stadt alles schlimmer." Und sie kritisiert, dass „wieder ein Sommer kommt, an dem das Areal beim Urfahraner Jahrmarkt nicht nutzbar ist. Da wäre mehr Tempo nötig, damit wenigstens einige Teile entsiegelt werden."