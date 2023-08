Lebensgefährliches Extremwetter: Hitzeschutzplan wird überarbeitet

Mit der Überarbeitung des Hitzeplans wurde das Kompetenzzentrum für Klima und Gesundheit der Gesundheit Österreich GmbH beauftragt. Dabei soll es um die genauere Beobachtung von Hitzewellen in Ballungsräumen gehen, um bessere Vorwarnsysteme, um die Forcierung der Betreuung vulnerabler Personen in langen Hitzephasen. Aber auch um eine bessere Ausstattung der Spitäler und Altenbetreuungseinrichtungen, erläutert Rauch.

Medizin von Hitze betroffen

Und der Gesundheitsmediziner Hutter ergänzt: "Es sind auch wesentliche Aspekte wie Verschreibung von Arzneimitteln zu beachten, viele Medikamente brauchen bei Hitze ein ganz andere Dosierung. Und es müssen kühle Räume geschaffen werden, die leicht erreichbar sind."

Was zu einem weiteren Thema führt: Oft ist es gerade alten und kranken Menschen gar nicht möglich, aus ihrer heißen Wohnung an kühle Orte zu gelangen, weil die Wege ebenfalls in der prallen Sonne nicht möglich sind. Hutter: "Öffentliche Haltestellen müssen so gestaltet werden, dass man die Hitze aushält. Es sind so viele Details, die es zu beachten gibt." Wichtig sei aber, dass man endlich ins Tun komme, so der Mediziner.

