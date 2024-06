5 Effekte: Wie sich Hitze auf unser Gehirn auswirkt

Aggression und Gewalt nehmen zu. In einer US-Studie konnte ein Zusammenhang zwischen Hitze und Kriminalitätsraten gefunden werden. Demnach steigen Morde, Überfälle und häusliche Gewalt an heißen Tagen. Weitere Studien zeigen, dass Autohupen im Straßenverkehr zunimmt sowie Hasspostings im Internet. Außerdem fanden Wissenschafter heraus, dass reaktive Aggression zunimmt, das heißt, bei Hitze reagieren wir empfindlicher auf das Verhalten unserer Gegenüber und interpretieren es eher als feindselig als an kühleren Tagen. Erklärt wird dies damit, dass die Selbstkontrolle bei Hitze weniger gut funktioniert. Auch Kinder neigen an heißen Tagen eher zu Wutanfällen und aggressivem Verhalten.