Heeres-Heli: Bell zeigt Muskeln

Ein Desaster wie bei den Eurofightern will man nicht noch einmal riskieren. Deshalb zögert sich die Typenentscheidung für den Ankauf von neuen Bundesheerhubschraubern weiter hinaus. Einer der aussichtsreichsten Kandidaten für den Zuschlag nutzte nun die Möglichkeit, um vor Medienvertretern und mit prominenter diplomatischer Hilfe noch einmal ordentlich die Werbetrommel zu rühren. Der US-amerikanische Helikopterhersteller Bell präsentierte am Donnerstag am nö. Flugplatz Bad Vöslau im Beisein des US-Botschafters Trevor D. Traina sein Topmodell Bell 429 – zur allgemeinen Überraschung in zwei zivilen und keiner militärischen Version.