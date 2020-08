Die schwierige Suche nach dem Bundesheer-Helikopter

Einer, der Erfahrung in der Flugrettung hat, ist Roy Knaus, Chef des Unternehmens HeliAustria. Bekäme Bell den Zuschlag, wäre seine Firma einer von drei österreichischen Partnern des texanischen Konzerns. Am Standort Bad Vöslau würden die Helikopter – in Zusammenarbeit mit dem Bundesheer – zusammengebaut. „Es kämen fünf bis sieben Arbeitsplätze dazu – das wäre für unser Unternehmen eine interessante Sache. Vor allem betreiben wir seit 20 Jahren die Bell-Transporthubschrauber 212 und 412, kennen also das System“, sagt er zum KURIER.