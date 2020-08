Pompeo-Besuch: Bundesheer und US-Nationalgarde wollen Partner werden

Es kommt selten vor, dass sich ein US-Regierungsmitglied öffentlich über eine Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Bundesheer freut – US-Außenminister Mike Pompeo tat bei seinem Besuch in Wien genau das.

Zwischen der der US-National Guard und dem Bundesheer soll ein „State Partnership Program“ initiiert werden. Ziel ist es, in Zukunft Übungen und Ausbildungen gemeinsam mit Truppenteilen der US Streitkräfte durchzuführen. Ein weiteres Ziel ist der Austausch von Experten und Beobachtern. Auch die bilateralen Beziehungen der in Europa stationierten US-Streitkräfte und dem Bundesheer sollen dadurch vertieft werden.