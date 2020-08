US-Außenminister hat in Wien einige heikle Themen zu diskutieren

Viele Sorgen, wenig Zeit: Eine handverlesene Gruppe von Vertretern österreichischer Spitzenunternehmen ist am Freitag schon morgens im Finanzministerium in der Wiener Himmelpfortgasse eingetroffen. Dort harrt man auf US-Außenminister Mike Pompeo. Der ist Donnerstag Abend in Wien eingetroffen und hat am Freitag in wenigen Stunden ein riesiges Besuchsprogramm zu absolvieren.

In der Hofburg wird er von Präsident Alexander Van der Bellen empfangen, schon zuvor erhält Finanzminister Gernot Blümel eine Audienz, bevor es für den US-Minister weiter zu seinem Amtskollegen Alexander Schallenberg geht, der ihn zu Mittag prunkvoll im Schluss Belvedere begrüßen wird. Am Abend macht Pompeo einen Abstecher ins Kanzleramt zu Sebastian Kurz. Und dazwischen gehen sich noch Termine beim Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, und mit dem eigens angereisten griechischen Außenminister Nikos Dendias aus.