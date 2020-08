Erdgasstreit mit Erdogan: Was Pompeo in Wien durchsetzen soll

Wenn der US-Außenminister heute in Wien seine offiziellen Treffen abhält, wird international vor allem eines große Beachtung erhalten: Jenes mit seinem griechischen Amtskollegen: Nikos Denidas ist spontan nach Österreich gereist, um mit Mike Pompeo über amerikanische Solidarität zu sprechen. Konkret: im Erdgasstreit im östlichen Mittelmeer. Dort wuchsen die Spannungen zwischen Athen und Ankara zuletzt von Stunde zu Stunde.

Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem Streit zwischen Griechenland und der Türkei.

Worum geht es in dem Erdgasstreit?

In dem jahrzehntelangen Streit geht es um die Öl- und Gassuche in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer. Griechenland beansprucht das alleinige Recht, in der Region zwischen dem griechischen Festland und den der Türkei vorgelagerten zahlreichen griechischen Inseln Rohstoffe zu suchen und zu fördern. Die EU erkennt die griechische Position an, die im Prinzip mit der Seerechtskonvention der UN von 1982 konform geht. Doch die Türkei erkennt die Konvention nicht an.

Welche Aktionen der Türkei sorgen für Aufsehen?