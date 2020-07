Bedauern, aber keine scharfe Antwort Europas an die Türkei

Und da mochte Schallenberg von der EU noch so sehr „eine Politik mit starker Kante“ einfordern – so lange nicht alle EU-Mitgliedsstaaten gegenüber der Türkei an einem Strang ziehen, so lange kann Erdogan machen, was er will.

Das Problem: „Es gibt überhaupt keine gemeinsame Strategie der EU gegenüber der Türkei“, schildert eine EU-Diplomatin.