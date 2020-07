Ministerin Tanner ließ Airbus abblitzen

Ein Gesprächsgipfel zwischen den Streitparteien im vergangenen Februar war gescheitert. Seither herrscht Eiszeit. Ganz zum Unverständnis von Henning und seinen Kollegen. „Die Hubschrauber-Sparte unseres Konzerns hat rein gar nichts mit den Eurofightern zu tun. Das sind zwei Paar Schuhe“, erklärten die Airbus-Vertreter am Dienstag. Für sie sei es natürlich eine mehr als unbefriedigende Situation, schließlich passe man mit dem Mehrzweckhubschrauber H145 „genau ins Profil, was in Österreich benötigt wird“.