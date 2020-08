Bundesheer: Corona – statt Waffentests

Als die Infektionen in Bosnien und dem Kosovo rapide anstiegen, waren zwei ARWT-Teams innerhalb von 24 Stunden in den jeweiligen Heeres-Camps. Mehr als 800 Tests wurden dort an einem Wochenende bei den Streitkräften mehrerer Nationen durchgeführt. Dank strengster Richtlinien bei dem unangenehmen, aber effektiven Nasenabstrich, technologischer Ausstattung und dem Einsatz ergänzender Testverfahren gelten die Ergebnisse der österreichischen Forscher als äußerst verlässlich.

Zusätzlich prüft das ARWT Schutzmasken und zieht mangelhafte Ware aus dem Verkehr – ein Problem, das vor allem bei Importen aus Asien auftritt. Mehr oder weniger nebenbei wird zudem gerade an der Implementierung eines neuen Corona-Tests gearbeitet. Sogenannte Antigen-Tests sollen es künftig ermöglichen, vor Ort zu testen und in einer halben Stunde ein Ergebnis zu haben – ohne, dass DNA in ein Labor muss. Dieser Schritt könnte nicht nur die Testung von Soldaten im Einsatz, sondern auch der Zivilbevölkerung erheblich erleichtern.