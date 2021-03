Fast 3.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Auch am Donnerstag ist die Zahl der Neuinfektionen im Verlauf der Woche neuerlich gestiegen. Von Mittwoch auf Donnerstag gibt es 2.997 Neuinfektionen in Österreich. Im Vergleich zum Donnerstag der Vorwoche gibt es 673 Infektionen mehr. Damit steigt auch die 7-Tages-Inzidenz deutlich an.

Zuletzt gab es in Österreich am 9. Dezember 2020 einen ähnlich hohen Wert mit 2.932 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden.

Zudem gibt es 22 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektionen.

In den Spitälern sind zwar 23 weniger Patienten auf Normalstation, dafür aber 14 neue Patienten auf den Intensivstation.