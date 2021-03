LIVE: Regierung präsentiert neue Corona-Hilfen

Die Arbeitsmarktlage in Österreich hat sich mit den Öffnungsschritten im Februar nur wenig entspannt. Derzeit sind 479.652 Menschen ohne Job. Bei den Kurzarbeitszahlen ist ein Anstieg auf 486.684 Personen zu verzeichnen. Wie die Regierung in welchen Bereichen dem entgegensteuern will, das geben Kanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Finanzminister Gernot Blümel, Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und Kultur-Staatssekretärin Andrea Mayer nach dem Ministerrat bekannt.

Der KURIER berichtet live ab 12 Uhr.