Zwei Österreicher bei Erdbeben gestorben, Bundesheermission startet

Zum Transport des Materials wurde ein Flugzeug geleast. Die 25 Tonnen sind eine zu große Last für die Herkules-Maschinen des Bundesheeres. Zelte, Waschmaschinen, Stromaggregate und Bohrhämmer werden unter anderem verladen: „Wir sind zu hundert Prozent autark – wollen das Gastland nicht durch zusätzliche Anforderungen belasten“, sagte Schlechter.

Spezialkräfte des Heeres

Die Soldaten, die am Dienstag in der Türkei ankommen, sind Teil der "Austrian Forces Disaster Relief Unit“. Diese Einheit besteht aus Soldaten, die sich dazu bereit erklärt haben, im Ernstfall so schnell wie möglich in Einsatz stehen zu können.