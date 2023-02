Vorarlberger Hilfskräfte reisen in das Erdbebengebiet

Im Gepäck haben die Einsatzkräfte Spezialgerät wie Suchkameras, akustische Ortungsgeräte und Kernbohrer. Außerdem haben sie alles dabei, was sie in sieben Tagen zum Leben brauchen, etwa Wasser oder Zelte, in denen sie für die Dauer des Einsatzes unterkommen werden. Die Spezialisten werden aufgrund einer Anfrage der Türkei nach entsprechenden Kräften beim Zivilschutzmechanismus der Europäischen Union in das Erdbebengebiet entsandt.

Bei mehreren Erdbeben im Südosten der Türkei und Regionen in Syrien am Montag sind tausende Menschen getötet und verletzt worden. Zahlreiche weitere werden noch unter den Trümmern eingestürzter Häuser vermutet. Die Suche nach ihnen wird erschwert durch Kälte, Sturm und fehlendes Gerät. Zahlreiche internationale Hilfskräfte werden in das betroffene Gebiet entsandt, darunter auch eine Einheit des österreichischen Bundesheeres.