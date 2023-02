Tausende Opfer nach verheerendem Beben, Österreicherin gerettet

Allein in der Türkei waren bis Montagnacht mehr als 2.300 Todesopfer zu beklagen. In Syrien wurden zunächst rund 1.300 Tote registriert. Mehr als 15.000 Menschen wurden nach bisherigen Informationen in der Türkei und in Syrien verletzt. Die Opferzahlen stiegen stündlich an.

In dem Bürgerkriegsland begann man bereits, Massengräber auszuheben. Eine verschüttete österreichische Staatsbürgerin konnte mit leichten Verletzungen geborgen werden, so das Außenministerium (mehr dazu hier).

Noch in der Nacht und dann auch tagsüber folgten Dutzende Nachbeben, zu Mittag eines, das mit 7,5 nahezu dieselbe Zerstörungskraft hatte wie das nächtliche. Beide Beben waren auch im Libanon und in Israel zu spüren. Auf Zypern ebenfalls, dort rannten die Bürger beim zweiten Beben panisch aus ihren Häusern.