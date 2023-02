Erdbeben in der Türkei: Fußballprofi unter den Vermissten

Unter den zahlreichen Vermissten nach dem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion vom Montag befindet sich auch Fußball-Profi Christian Atsu. Der Ex-Nationalspieler von Ghana hatte am Vortag den türkischen Erstligisten Hatayspor zu einem 1:0-Heimsieg gegen Kasimpasa geschossen. Stunden später wurde er nach dem Zusammenbruch eines Apartmentgebäudes in der stark betroffenen Provinz Hatay vermisst - ebenso wie Klub-Sportdirektor Taner Savut.