Die Opferzahl im Erdbebengebiet an der türkisch-syrischen Grenze steigt beinahe Stündlich - und nach wie vor werden viele Menschen unter den Trümmern vermutet. Insgesamt lag die Zahl der Toten Dienstagfrüh bei fast 5.000. Bisherigen Informationen zufolge wurden in der Südtürkei und in Nordsyrien zudem mehr als 23.500 Menschen verletzt als tausende Gebäude einstürzten.

Zahlreiche Länder sagten Unterstützung zu, aus Österreich machte sich eine Bundesheereinheit auf den Weg. Die Türkei hat Alarmstufe 4 ausgerufen und damit auch international Unterstützung gebeten.

Innerhalb des Landes mangelt in einigen Städten und Regionen und Städten aber noch immer an Hilfskräften „30 Stunden nach dem Erdbeben, tröpfelt langsam Hilfe ein. Es sind tausende verschüttet, kaum noch welche gerettet worden“, beschreibt Falter die Situation in Hatay. Laut Medienberichten sowie Posts von Betroffenen, war dort auch 24 Stunden nach dem Erdbeben noch keine einzige staatliche Hilfseinheit vor Ort.

Auch von Regionen wie Adiyaman würde ähnliches berichtet. Auf sozialen Medien finden zahlreiche Videos, die das Leid der Betroffenen aufzeigen; auch welche, auf denen Hilfeschreie aus den Trümmern zu hören ist.