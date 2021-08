Die neue Strenge für Ungeimpfte - was dahinter steckt

Auch andere Bundesländer – mit Ausnahme des Burgenlands – signalisierten zuletzt Unterstützung, wenn auch zurückhaltender. In der Steiermark zeigt man sich ebenso wie in den ÖVP-geführten Ländern auf der Westachse (Oberösterreich, Tirol, Vorarlberg und Salzburg) für Verschärfungen offen, sieht aber den Bund in der Pflicht.

Auffällig: Die Landeschefs blieben dabei in Deckung und überließen das Kommunizieren ihren Gesundheitslandesräten. Das Thema scheint den Landeschefs zu kontroversiell, um sich klar auf eine Seite zu schlagen. Das Rufen nach dem Bund erweckt den Eindruck, dass man den Schwarzen Peter lieber dem Gesundheitsminister zuschanzen will.

Auch in den betroffenen Branchen selbst gibt es Befürworter. In Tirol etwa, wo sich bereits die Hoteliers für Beschränkungen ausgesprochen haben, zeigen sich auch die Wirte kooperativ: „Wenn es gesundheitstechnisch nötig ist, bin ich dafür. Wenn nicht, dann nicht“, sagt Alois Rainer, Obmann der Sparte Gastronomie in Tirol, zur 1-G-Regel. Eine freiwillige Beschränkung kommt für ihn aber nicht infrage. „Das wäre ein wirtschaftliches Himmelfahrtskommando. Das kann im schlimmsten Fall 50 Prozent Kundenfrequenz kosten.“ In Wien ist die Branche gespalten.