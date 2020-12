Coronavirus: 2.085 Neuinfektionen in Österreich

Kaum ist der eine Lockdown vorbei, steht der nächste schon wieder vor der Türe. Am Freitagnachmittag beraten sich Regierungsspitze und Landeshauptleute per Videokonferenz, danach wird aller Voraussicht nach Lockdown #3 (oder Lockdown #2b, wie man es nimmt) bekanntgegeben. Wie es auch kommen mag, der KURIER wird am Nachmittag live berichten.

Egal, wie man die Lockdowns zählt: Angesichts der konstant zu hohen Kennzahlen rund um die Pandemie in Österreich ist ein erneutes Zusperren wohl unumgänglich. Ob das an der mangelnden Disziplin der Bevölkerung liegt oder vielmehr an der fehlenden Nachvollziehbarkeit der türkis-grünen Linie in der Pandemiebekämpfung, darüber lässt sich trefflich streiten. Fakt ist: Die Zahlen sind zu hoch.

Auch von Donnerstag auf Freitag gab es wieder über 2.000 gemeldete Neuinfektionen: Exakt 2.085 neue Fälle wurden kurz vor dem letzten Wochenende vor den Feiertagen verzeichnet.

Die Zahl der Todesopfer stieg auf 5.127, damit sind in den letzten 24 Stunden 145 Menschen mit dem Coronavirus gestorben.

297.424 Personen sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 3.073 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 495 der Erkrankten auf Intensivstationen.