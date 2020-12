"Kein Show-Impfen am Sonntag" - Wien und NÖ starten am 28. Dezember

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will am Montag ihre Empfehlung für die Zulassung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer abgeben. Fällt diese positiv aus, will die EU-Kommission in einem Schnellverfahren binnen zwei Tagen über die Marktzulassung entscheiden. Somit kann es bereits am 23. Dezember eine Entscheidung geben.

Der erste Impfstoff soll dann am 26. Dezember in die EU-Staaten geliefert werden. Danach muss jede Regierung für sich die Verteilung organisieren. In Österreich gibt es 17 Zwischenlager, in denen eine Kühlung bei minus 80 Grad Celsius gewährleistet ist.