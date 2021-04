Corona: 2.217 Neuinfektionen in Österreich

Die Bilanz des Osterwochenendes liegt vor: Am Ostermontag wurden 2.217 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, außerdem weitere 33 Todesfälle. Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Menschen in Spitälern stieg um 89, jene auf den Intensivstationen stieg um zehn.

Somit gab es bisher in Österreich 560.972 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 9.482 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 516.084 wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.312 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 564 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern:

Burgenland: 67

Kärnten: 125

Niederösterreich: 543

Oberösterreich: 394

Salzburg: 97

Steiermark: 244

Tirol: 170

Vorarlberg: 26

Wien: 551

Die marginal gute Nachricht: Die 7-Tages-Inzidenz ist von einem zwischenzeitlichen Hoch von 260 wieder auf rund 240 gesunken.