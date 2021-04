Corona-Hotspots in Österreich: Wien schon bei 7-Tages-Inzidenz von 340

Während die Frage bei den vorangegangenen "Corona-Gipfeln" lautete: "Wo lockern wir zuerst?", werden sich Bundesregierung und Landeshauptleute am Dienstag der Frage widmen müssen, wie eine Überlastung der Intensivstationen zu verhindern ist. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat im Vorfeld bereits anklingen lassen, dass er vor allem die Übernahme von Intensivpatienten aus Ostösterreich durch andere Länder beschließen will. Besonders betroffen ist hier aktuell Wien, wo die Belegung der Intensivbetten jene von der zweiten Welle bereits deutlich übersteigt. Waren es zur Spitzenzeit am 21. November 162 Patienten, liegt man hier nun bereits bei deutlich über 200.

Ein bundesweiter Lockdown zeichnet sich aber wohl nicht ab, obwohl die Ampel-Kommission auch außerhalb der Ost-Region einen weiteren Anstieg der Corona-Zahlen prognostiziert. Überlegt werden dürfte, ob die "Osterruhe" in den östlichen - aktuell besonders Corona-belasteten - Ländern Wien, Burgenland und Niederösterreich über den 11. April hinaus noch weiter ausgedehnt wird.

Auf regionaler Ebene wird aktuell auf Ausreisetests gesetzt. Aber einer 7-Tages-Inzidenz von 400 wird kontrolliert - wie seit heute im Bezirk Braunau.

Wobei diesen Wert aktuell eine ganze Reihe von Gemeinden überspringt - siehe Grafik: