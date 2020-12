Corona: 1.408 Neuinfektionen in Österreich

Von Samstag auf Sonntag wurden in Österreich insgesamt 1.408 neue Covid-19-Infektionen registriert. Der Trend hält also an und die Zahlen gehen weiter zurück - wohl eine Folge des zweiten Lockdowns und der Feiertage.

Allerdings gab es in den vergangenen 24 Stunden auch wieder 38 neue Corona-Todesfälle. Damit sind in Österreich bisher 5.881 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben.

Mehr dazu in Kürze.