Causa Ibiza: "Da hat für mich die Hölle begonnen"

Wie war es für Sie in U-Haft? Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen?

Mein erster Gedanke, als sie mich abgeholt haben, war: Also von unten fängt’s an. Es war halb fünf in der Früh, ich habe gerade Espresso getrunken. Ich sagte: Wirklich? Ihr wollt’s mich jetzt mitnehmen? Dann dachte ich: Die Personen um mich herum haben eine sehr starke Verbindung zu verschiedenen Ministerien. Hat mich da jemand auffliegen lassen? Ich weiß ja, wozu die Leute fähig sind. Auf der anderen Seite habe ich Stärke verspürt. Es waren Rechtsanwälte da. Mein Umfeld war organisiert. Ich hatte Geld am Konto, Kleidung. Trotzdem hast du gemerkt, welcher Justizwachebeamte ein richtiger HC-Strache-Fan war. Ich habe es abbekommen.

Wie?

Wörtlich: „Du Arschloch, du grindiges. Schleich dich da rein.“ Du merkst, wenn du eine Kleinigkeit falsch machst, dann scheppert es.

Kennen Sie den Lockvogel?

Nein, kenne ich nicht. Ich hätte ihn sehr gerne präsentiert. Ich hätte dafür eine sehr gute Prämie bekommen. Ich habe vieles versucht. Deshalb fand ich es witzig, zu lesen, ich hätte die Frau ausgebildet und ausgesucht.

Welche Konsequenzen hatte das Video für Sie persönlich?

Ich lebe mit meiner Familie in einer kleinen Gemeinde in Salzburg. Wir waren sehr integriert. Man hat sich wohlgefühlt. Das Video war ein Cut. Wenn ich jetzt zum Sportplatz runtergehe, merke ich … es ist nicht mehr dieses „Herzlich willkommen“ wie zuvor. Aber wir wollen trotzdem bleiben. Es ist wunderschön dort. Wir fühlen uns wohl.