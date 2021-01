Interview: So legte der Ibiza-Detektiv Strache und Gudenus hinein

Das größte Problem für die Organisatoren war die Frau von Gudenus, die ständig misstrauisch war: "Sie war so alarmiert, dass wir nach Ibiza geprüft haben, ob sie eine Nähe zu Nachrichtendiensten auf dem Balkan hat", sagt der Detektiv.

Die prinzipielle Idee war aber über Drogen und gemeinsamen Konsum an Strache und Gudenus heranzukommen. Aber dann war H. durchaus überrascht, wie leicht das auch so ging: "Aus meiner sicherheitstechnischen Perspektive war es unglaublich, dass man mit jemandem, der wohl bald in der Regierung sein würde, so leicht ein solches Treffen arrangieren konnte. Gudenus hatte von mir immer nur einen Vornamen und eine Wegwerfnummer."