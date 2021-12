Ibiza-Video: Die Oligarchin bleibt eine Unbekannte

Zugleich untersuchten die Ermittler Geldflüsse von Anwalt Mirfakhrai zu Hessenthaler bzw. seiner Detektei Konsic. Von Mitte Februar bis Mitte April 2019 sollen 81.500 Euro von Mirfakhrai an Hessenthaler geflossen sein, weitere 5.000 Euro flossen an Hessenthalers Mutter.

Hessenthaler soll sich auch 70.000 Euro von einem Deutschen geliehen haben und diesem angedeutet haben, dass er Zahlungen von „Zeitungsleuten“ erwarte und mit diesen Geldern das Darlehen zurückgezahlt werde. „Bei lebensnaher Betrachtung des Sachverhalts wird anzunehmen sein, dass die von Hessenthaler anvisierte Zahlung mit einer Veräußerung des Ibiza-Videos in Verbindung zu bringen sein wird“, so die Ermittler. Was nicht gelang – und Hessenthaler zu Nachrichten wie diesen veranlasst haben soll: „Langsam kann ich mir einen Strick und einen hochen Ast suchen.“

Ein Beweis, dass Hessenthaler bzw. Mirfakhrai Geld aus einem etwaigen Verkauf des Videos lukrierten, findet sich im Abschlussbericht nicht. Folgende Straftatbestände bleiben nach den umfassenden Ermittlungen übrig: Missbrauch von Tonaufnahme- oder Abhörgeräten (5 Beschuldigte), Datenverarbeitung in Gewinn- oder Schädigungsabsicht (5 Beschuldigte), Urkundenfälschung (zwei Mal je 3 Beschuldigte), versuchte Erpressung ( 2 Beschuldigte), verschiedene Betrugsvorwürfe (3 Beschuldigte), Delikte nach dem Suchtmittel-Gesetz (1 Beschuldigter) und gefährliche Drohung (1 Beschuldigter). Vor allem betreffen diese Delikte Personen aus dem (früheren) Umfeld von Hessenthaler.

Dem Vernehmen nach bestreiten Mirfakhrai und Hessenthaler alle Vorwürfe. "Die strafrechtliche Verfolgung des Beschuldigten Hessenthaler wegen des Verdachts des Missbrauchs von Tonaufnahme- oder Abhörgeräten und der Datenverarbeitung in Gewinn- oder Schädigungsabsicht ist auf Grund eines Auslieferungsvorbehalts seitens der deutschen Behörden nicht möglich", heißt es im Abschlussbericht.