Causa Hessenthaler: Privatdetektiv oder Kokaindealer?

Zwölf Monate sitzt er bereits in U-Haft und im schlimmsten Fall drohen ihm 15 Jahre Haft. Die Rede ist vom 40-jährigen Detektiv Julian Hessenthaler, der im Juli 2017 auf Ibiza Heinz Christian Strache und Johann Gudenus jene Videofalle stellte, die nach dem Auffliegen Mitte Mai 2019 zum Bruch der schwarz-blauen Koalition führte. Drahtzieher Hessenthaler steht wegen eines veritablen Drogendelikts in St. Pölten vor Gericht. Er soll 2017 und 2018 insgesamt 1,25 Kilogramm Kokain mit einem hohen Reinheitsgehalt (70 Prozent) an Bekannte weitergegeben haben. Mit einem Großhandelspreis in Höhe von 40 Euro pro Gramm soll er sich seine maroden Finanzen aufgebessert haben. Die Kokaingeschäfte bestreitet Hessenthaler vehement. Auffällig an diesem Indizien-Prozess ist, dass es anscheinend nicht alle mit der Wahrheit so genau nehmen. Das Verfahren stützt sich auf zwei Hauptbelastungszeugen. Gestern, Mittwoch, war der vierte Verhandlungstag.