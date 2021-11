Sky vermeldet besten Serienstart für "Die Ibiza Affäre"

Das Sky Original „Die Ibiza Affäre“ sicherte sich den besten jemals erzielten Serienstart bei Sky Österreich. Damit stellt die Miniserie über den österreichischen Polit-Skandal laut Angaben von Sky auch die finale „Game of Thrones“ Staffel in den Schatten. Traditionell liefert das Unternehmen keine genauen Abrufzahlen, auch andere Streamer wie Netflix tun das nur in Ausnahmefällen, wie zuletzt bei "Squid Game".



In den ersten sieben Tagen nach Ausstrahlung der jeweiligen Episoden am 21. und 28. Oktober hätten die Fans „Die Ibiza Affäre“ auf Platz 1 gehievt, heißt es.