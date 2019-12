Best of Chronik 2019: Holocaust-Leugner, das Jagdkommando und 700 Liter Grauburgunder

Platz 9: Fünffachmord in Tirol: "Habe soeben fünf Personen getötet" - von Claudia Koglbauer-Schöll

Sonntag, der 6. Oktober – ein Wochenenddienst, der mir gut in Erinnerung ist. Schon in der Früh meldete die Polizei, dass in einer Wiener Wohnung eine verweste Leiche gefunden wurde. Während der Kollege zum Tatort fuhr, verfasste ich die erste Onlinemeldung. Der Schlusspunkt war gesetzt- und in dem Moment traf folgende Meldung am Handy ein: „Fünffachmord in Kitzbühel“. Die Erstmeldung ließ mich eine Familientragödie vermuten. Rasch wurden die Details bekannt. In jenen Räumlichkeiten, die er für seine Ex-Freundin und sich als gemeinsame Wohnung adaptiert hatte, soll der 25-Jährige die junge Frau erschossen haben. Ihren neuen Freund, die Eltern und den Bruder der Frau soll er ebenfalls getötet haben. Warum? Auch der Bürgermeister des weltbekannten Nobelskiortes, der wohl – wenn auch unter anderen Umständen – an Medienrummel gewöhnt ist, wirkte fassungslos. Auf Facebook häuften sich rapide die Hassmeldungen gegen den mutmaßlichen Täter. Auch wenn man versucht, die Gefühle während der Arbeit auszublenden, eine Frage beschäftigt mich noch heute: Wie konnte es dazu kommen, dass dieser Mensch, der offenbar nicht damit klar kam, dass seine Jugendliebe einen neuen Partner hat, mit einem derartigen Ausbruch an Gewalt agiert haben soll?

