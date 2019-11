Rüffel am Notruf: "Das hängt einem ewig nach"

"Wenn jemand so weit oben sitzt und sich so benimmt, dann ist das nicht in Ordnung." Polizeigewerkschafter Eduard Tschernko kann über den Anruf des (bisherigen) Vize-Polizeichefs der Steiermark, Alexander Gaisch, nur den Kopf schütteln. "Wir müssen als Polizisten mit den Menschen gut umgehen. Der respektvolle Umfang wird schon den Polizeischülern beigebracht." Erst recht habe der auch für eine hohe Führungskraft zu gelten.