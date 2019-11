Vize-Polizeichef drohte Kollegen, ihm die "Wadln zu richten"

Wann droht einem Polizeibeamten ein Disziplinarverfahren?

Wenn er betrunken Auto fährt. Wenn er private Spritztouren mit einem Streifenwagen unternimmt. Wenn er mit seiner Dienstwaffe grundlos auf der Straße herumfuchtelt.

Oder wenn er die Namen der Führungsoffiziere nicht auswendig herunter leiern kann. Diese seltsame Auslegung des Disziplinarrechtes scheint zumindest in der Steiermark zu gelten: Der stellvertretende steirische Landespolizeidirektor, Alexander Gaisch, kündigte derlei nämlich einem jungen Beamten an - und das noch dazu am Notruf.

Vize-Polizeidirektor meldete Feuerwerk

Doch der Reihe nach. Jurist Gaisch bemerkte Anfang September ein Feuerwerk in seiner Wohngemeinde in Graz-Umgebung und rief bei der Polizeiinspektion an, um dies zu melden. Er wurde jedoch zur Landesleitzentreale, also dem Notruf, weitergeleitet. So weit, so einfach.